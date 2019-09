Blue Exorcist: cancellata la mostra speciale per i 10 anni della saga

Lanciato per la prima volta nell'aprile del 2009, il manga di Blue Exorcist avrebbe dovuto festeggiare il suo decimo compleanno con un evento speciale indetto a Tokyo, in cui l'autore Kazue Kato avrebbe dovuto parlare con i fan e mostrare 200 illustrazioni inedite. L'evento, programmato per il 22 ottobre, è stato ufficialmente cancellato.

Recentemente, il mangaka ha pubblicato una lettera di scuse affermando quanto segue: "Mi dispiace molto per tutti i disagi che ho causato agli addetti ai lavori. In particolare poi, vorrei porgere le mie scuse a chiunque si fosse organizzato per partecipare alla mostra".

L'evento, organizzato con l'ausilio di Jump Square, avrebbe anche dovuto mettere in vendita alcuni gadget speciali realizzati per l'occasione. Il magazine ha deciso di assumersi la piena responsabilità dell'accaduto ed ha dichiarato: "Siamo veramente dispiaciuti e ci scusiamo con tutti i lettori intenzionati a partecipare. L'organizzazione ha cercato di realizzare diversi progetti per ravvivare l'evento ma non siamo riusciti a mettere in piedi nulla al di fuori della mostra. Dopo aver consultato Kato-sensei, abbiamo deciso di riesaminare l'intero progetto". Il comunicato è consultabile in lingua originale in calce all'articolo.

Il manga di Blue Exorcist attualmente è ancora in corso e conta 23 Volumi disponibili, in una recente intervista l'autore ha rivelato che "la conclusione è ancora lontana". Il successo della serie ha anche portato alla realizzazione di due serie animate, disponibili su Netflix. Potete leggere la nostra recensione della prima parte cliccando su questo link.