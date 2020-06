Blue Exorcist: Kishimoto, Toriyama e altri dedicano degli sketch per i 10 anni della saga

Nonostante la mostra di Blue Exorcist sia stata annullata, i fan dell'opera di Kazue Kato hanno potuto vedere degli sketch fatti da alcuni dei mangaka più famosi in occasione del decimo anniversario della serie.

In calce alla notizia trovate i disegni fatti da Masashi Kishimoto, che ha voluto rappresentare nel suo tipico stile il protagonista di Naruto insieme a Rin Okumura, in un tweet successivo invece è presente l'immagine con l'inconfondibile tratto di Akira Toriyama. Oltre a loro due, anche artisti importanti come Norihiro Yagi, Takeshi Obata e Sui Ishida hanno deciso di omaggiare la longeva serie, che ha fatto il suo debutto nell'aprile del 2009, sulle pagine di Jump Square, rivista edita da Shueisha. Come si può immaginare, i fan hanno apprezzato molto questi disegni, felici di poter vedere il protagonista della storia nello stile di alcuni dei mangaka più celebri.

Se non conoscete il manga di Kazue Kato, si tratta di un'opera incentrata su Rin, giovane studente delle superiori che scopre di essere il figlio di Satana e che deciderà di diventare un esorcista per vendicare la morte del suo genitore adottivo, ucciso da dei demoni. Nel catalogo di Netflix sono presenti le due serie animate su Blue Exorcist, trasposizione di alcune delle vicende dei protagonisti della storia.