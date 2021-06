Blue Exorcist: il manga si prende una lunga pausa, ecco il motivo

Blue Exorcist è una serie piuttosto famosa, merito di un adattamento anime gradevole e di una storia avvincente. Nonostante qualche inciampo sul finale della stagione 1, la serie televisiva si è ripresa con il sequel che ha comunque riscosso un notevole successo in patria. Ad ogni modo, per la controparte cartacea è previsto un lungo stop.

Non è la prima volta che l'autrice di Blue Exorcist si prende una pausa, tuttavia questa volta la sensei Kazue Kato si allontanerà più del solito dalla sceneggiatura del suo gioiellino. La rivista mensile più famosa di Shueisha, Jump SQ, ha infatti avvisato i lettori che il manga entrerà in hiatus a tempo determinato fino all'uscita di maggio 2022, ovvero nel mese di aprile, ben 10 mesi in cui l'autrice resterà lontana dal franchise che l'ha resa popolare in tutto il globo.

Secondo alcune fonti è stato chiarito anche il motivo di questa decisione che, stando alle indiscrezioni, sarebbe dettata proprio dalla volontà dell'autrice di mettersi al lavoro su un nuovo manga breve la cui serializzazione dovrebbe durare circa 6 mesi. Non abbiamo ulteriori informazioni su questo misterioso progetto, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità in merito all'argomento.

E voi, invece, vi aspettavate una pausa così lunga per il manga di Blue Exorcist? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato ai commenti in fondo alla pagina.