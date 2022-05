Blue Exorcist: il manga torna dopo la lunga pausa con il capitolo 133

Blue Exorcist è uno dei titoli più popolari della rivista Jump Square, il magazine mensile di casa Shueisha che ospita alcuni dei manga più famosi della celebre casa editrice nipponica. Ad ogni modo, dopo una lunga pausa, il gioiellino di Kazue Kato è pronto a riprendere a breve.

La lunga pausa di Blue Exorcist era stata presa per dare modo all'autrice di lavorare ad Eizen Karukaya Kaitan, un manga breve che ha dato modo alla sensei di allontanarsi per un po' dalla sua opera magna. La serie, infatti, doveva riprendere con l'uscita di Jump SQ del mese scorso, tuttavia non appena conclusa la miniserie ad aprile ha esordito con un "12 anni di fatiche sono esplosi", costringendola così ad allungare lo hiatus di altri 30 giorni ancora.

Comunque sia, il nuovo capitolo è già disponibile alla lettura su Manga Plus e in calce alla notizia potete dare un'occhiata alla cover del magazine dedicata proprio al manga di Kazue Kato. Sempre il servizio online di Shueisha, inoltre, ha confermato che il prossimo capitolo, il 134, uscirà regolarmente il mese prossimo, ovvero il 2 giugno.

E voi, invece, siete pronti a proseguire le avventure di Rin? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.