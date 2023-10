Blue Exorcist stagione 3: un nuovo trailer per la saga Shimane Illuminati

É stato pubblicato un nuovo trailer per la terza stagione dell'anime di Blue Exorcist. La nuova stagione si chiamerà "Gli Illuminati di Shimane", e sarà un adattamento del sesto arco narrativo del manga originale di Kazue Kato.

La seconda stagione dell'anime aveva inserito del materiale inedito, non presente nell'opera originale. Se non avete mai visto questo anime, qui trovate la recensione della prima serie anime di Blue Exorcist.

La saga degli Illuminati di Shimane sarà diretta da Daisuke Yoshida per Studio VOLN. Il cast vocale includerà Jun Fukuyama nei panni di Rin Okumura e Megumi Ogata nei panni di Yukio Okumura. La musica sarà composta da Kohta Yamamoto e Hiroyuki Sawano. La terza stagione di Blue Exorcist debutterà in Giappone nel Gennaio 2024.

Per chi non avesse familiarità con Blue Exorcist, la storia segue le vicende di Rin, un adolescente scapestrato ma dotato di grande forza e coraggio che non ha mai conosciuto la madre. Una volta venuto a scoprire che egli è in realtà il figlio di Satana, vede il proprio padre adottivo morire per mano dei demoni. Il ragazzo decide così di liberare i suoi poteri demoniaci latenti e diventare un esorcista per uccidere il padre biologico e vendicare la morte del suo padre adottivo.

Di seguito potete dare un'occhiata al primo trailer della terza stagione di Blue Exorcist, e pregustarvi quella che sarà una serie piena di scontri memorabili.