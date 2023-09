Blue Exorcist torna nel 2024: trailer, visual e uscita per il nuovo anime

Finalmente giungono informazioni sul misterioso nuovo anime di Blue Exorcist. Nel corso di un panel all'Aniplex Online Fest 2023, importante conferenza del distributore che si sta tenendo in Giappone nel corso di queste ore, è stato presentato Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga. Ecco tutti i dettagli rivelati all'evento.

All'Online Fest 2023 Aniplex ha ufficialmente tolto i veli sul nuovo anime di Blue Exorcist tratto dal manga omonimo di Kazue Kato. La serie si intitolerà Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga e adatterà i contenuti narrati tra i volumi 10 e 15 dell'opera originale. A dirigere questo anime sarà Daisuke Yoshida presso lo Studio VOLN.

Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga farà il suo debutto nel 2024, ma per affrontare questi mesi che ci separano dall'uscita è stato diffuso un teaser trailer e un poster. Attraverso questo materiale promozionale ritorniamo nell'universo narrativo della serie. Rin Okumura non ha mai conosciuto il suo vero padre ed è stato cresciuto dal famoso esorcista Fujimoto. In seguito a una accesa discussione, Okumura scopre la verità, nelle sue vene scorre il sangue del signore dei demoni. Rin giura dunque di sconfiggere Satana, ma per farlo deve prima diventare un esorcista frequentando l'Accademia della Vera Croce.

Dal manga di Kato, che conta più di 25 milioni di copie distribuite nel mondo, Blue Exorcist conta una primo anime televisivo di 25 episodi uscito nel 2011, un OAV, e una seconda stagione, la Kyoto Saga, trasmessa nel 2017 per 12 episodi. Il team creativo dietro lo Shimane Illuminati Saga include Toshiya Ono come supervisore delle sceneggiature, Yurie Oohigashi come designer e direttore capo dell'animazione e Kohta Yamamoto e Hiroyuki Sawano come compositori delle musiche.