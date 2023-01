Blue Exorcist torna di nuovo in pausa: ecco quando tornerà

Da ormai un po' di tempo a questa parte la serializzazione di Blue Exorcist non è più regolare come in passato. L'autrice si è più volte allontanata dalla sua celebre opera per diversi motivi, uno dei quali per lavorare ad Eizan Karukaya Kaitan, tuttavia questa volta non si assenterà per molto.

Blue Exorcist aveva ripreso la sua serializzazione lo scorso maggio, tuttavia i lettori non si aspettavano una nuova battuta d'arresto già a partire dal prossimo numero della rivista Jump SQ. L'assenza del manga dovrebbe proseguire anche nel mese successivo di marzo per poi tornare nuovamente con l'uscita di maggio della rivista. Ricordiamo, in ogni caso, che l'uscita di maggio di Jump Square corrisponde in realtà al mese di aprile.

Ad ogni modo, gli appassionati della saga possono comunque consolarsi con la nuova stagione di Blue Exorcist che sarà un prodotto particolare visto che non dovrebbe essere un sequel diretto. Nello steso periodo, nel 2021, l'autrice si prese due mesi di pausa per recuperare le energie dal peso della serializzazione che stavano iniziando a gravare sulla sua salute fisica.

Non ci resta dunque che attendere il mese di aprile per riprendere la trama da dove ci eravamo lasciati. E voi, invece, cosa ne pensate di questa pausa improvvisa? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.