Blue Fighter: sbarca in Italia il manga degli scomparsi Jiro Taniguchi e Caribu Marley

Mercoledì 31 gennaio J-POP Manga rilascerà in fumetteria, l'opera inedita che il maestro Jiro Taniguchi ha realizzato insieme allo sceneggiatore Caribu Marley (pseudonimo di Garon Tsuchiya, creatore tra l'altro del celebre Old Boy), entrambi autori recentemente scomparsi.è un'opera matura realizzata dagli autori negli anni Ottanta, un seinen manga che propone una riflessione esistenzialista tramite una storia di pugilato. L'opera dei compianti(scomparso nel febbraio 2017) e(scomparso, invece, nel mese di gennaio 2018), verrà tradotta per la prima volta in italiano e arriva - edita- il 31 gennaio in fumetteria.è il “re della sconfitta”: un “pugile blu”, apatico combattente la cui storia ci catapulta in un round della vita, e non solo sul ring, fatto di musica, alcol, tossicodipendenza e sconfitta., direttore letterario di J-POP Manga che ne ha curato in prima persona l'edizione italiana, ha dichiarato:"Abbiamo deciso di portare Blue Fighter in Italia con l'intento di volere far conoscere ai lettori una sfumatura del Maestro più pulp e hard boiled rispetto alle opere più note e conosciute in Europa. Il protagonista Raggae è un combattente silenzioso, il suo corpo è coperto di ferite ed esplode sul ring. Il fighter di Taniguchi incassa, incassa tutto, incassa i colpi, incassa i soldi dei combattimenti organizzati, incassa la vita che sembra non esserci più per lui, che sembra essere sparita. Si presenta sempre ubriaco perché solo l'alcol gli permette di essere presente, di non essere un killer incontrollabile capace di portare alla morte ogni avversario. Il suo posto nel mondo è il suo posto sul ring, il suo momento è solo quando colpisce. Che sia una rissa da strada o il titolo mondiale, poco importa".Blue Fighter arriverà in un formato di 290 pagine e sarà venduto al prezzo di 15,00 euro. Ricordiamo che, sempre mercoledì 31 gennaio, uscirà un'altra importante proposta targata J-POP: The Promised Neverland