Blue Flag: annunciata l'imminente conclusione del manga

Dopo una serializzazione non propriamente brillante su Weekly Shonen Jump, la mangaka Kaito si è spostata su Shonen Jump+, applicazione digitale di casa Shueisha dove tra gli altri sono presenti titoli del calibro di Spy x Family e Jigokuraku. Uno degli apripista del magazine digitale è stato però proprio Blue Flag.

Il manga di Kaito partì il primo febbraio 2017 col titolo giapponese "Ao no Flag". A mano a mano ha conquistato sempre più lettori, ottenendo ottimi riscontri anche in quanto a copie vendute. Adesso però Blue Flag sarebbe prossimo alla conclusione.

A darne l'annuncio è Weekly Shonen Jump che, in una delle pagine di pubblicità dedicate ai manga di Shonen Jump+, ha comunicato che il climax di Blue Flag è vicino. Come già sanno i lettori assidui di manga, il termine climax viene utilizzato per segnalare la conclusione di un'opera, se non è indicato specificatamente un arco narrativo o una trama particolare.

Pubblicato anche sulla piattaforma MangaPlus prima con cadenza quindicinale e poi mensile, il manga Blue Flag vedrà distribuito il suo settimo volume il 4 dicembre 2019. Pertanto, l'ottavo tankobon potrebbe rivelarsi l'ultimo e ciò porterebbe la serie a concludersi non oltre i cinque mesi. In Italia, la serie è in corso per Panini Comics che metterà in vendita il sesto volume da febbraio 2020.

Blue Flag segue la storia di Taichi Ichinose, studente del liceo taciturno e che si ritrova ad aiutare Futaba Kuze, una ragazzina timida e piccolina che non dà nell'occhio, a conquistare Touma Mita, uno dei ragazzi più belli della scuola, oltre che vecchio amico di Taichi. La giovinezza si esprime in questa storia romantica dove però gli amori non vanno nella direzione immaginata.