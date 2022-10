Blue Lock 1x02, immagini e data di uscita: la spietata selezione prosegue

L'attesa per il battle spokon di Kaneshiro Muneyuki e Nomura Yusuke è finalmente giunta al termine. La stagione autunnale 2022 ha infatti aperto le porte al debutto dell'adattamento anime di Blue Lock. Dopo un esordio sensazionale, scopriamo quello che accadrà nel corso della prossima puntata.

Dopo che la sua squadra del liceo viene sconfitta in semifinale, Yoichi Isagi viene invitato al programma Blue Lock, un progetto nato in seguito alla disfatta della selezione nipponica dalla Coppa del Mondo 2018.

Come Isagi, altri 299 giovani giocatori giapponesi vengono riunti nel Blue Lock. Lo scopo di questo programma è trovare il giocatore a cui affidare le chiavi dell'attacco della nazionale giapponese, come illustrato da Ego Jinpachi. I 300 invitati devono dunque competere l'uno contro l'altro lasciando da parte il gioco di squadra e abbracciando l'individualismo.

Al termine della prima spietata competizione, Isagi finisce per colpire ed eliminare dal gioco Ryousuke Kira, giocatore che lo aveva condannato nel corso delle semifinali del liceo ma che era divenuto già un suo amico. Kira, una delle migliori promesse del Giappone, è stato realmente eliminato dal Blue Lock? Scopriremo nel corso della prossima puntata come si evolverà il rapporto tra Isagi e Kira. Blue Lock 1x02 verrà trasmesso il 15 ottobre in simulcast su Crunchyroll.