Blue Lock, l'anime si farà! Ecco il primo trailer del battle royale calcistico

Occhi infuocati, tiri potentissimi e un unico grande obiettivo. L'anime di Blue Lock è finalmente realtà, una serie particolare che si è fatta conoscere grazie ad uno stile graffiante e ad una trama ricca di spettacolarità. Godiamoci il primo trailer che preannuncia partite colme di epicità.

Da mesi si speculava di un adattamento anime di Blue Lock, conferme che sono arrivate in forma ufficiale solo la settimana scorsa grazie ai primi leak della rivista su cui il manga è serializzato. Le aspettative per questo progetto televisivo, che sarà curato dallo studio 8-bit, sono enormi dal momento che ci sono tutti i presupporti per un nuovo fenomeno del momento.

Ad ogni modo, il team ha recentemente mostrato al pubblico il primo trailer promozionale, lo stesso che potete ammirare in fondo alla pagina. Qualora non conosciate la storia, Planet Manga, che detiene i diritti del manga in Italia, descrive la trama quanto segue: "L’eliminazione ai Mondiali di calcio ha confermato i limiti della Nazionale giapponese. Lo spirito di squadra non basta: per vincere bisogna fare gol! Per questo motivo, la federazione calcistica giapponese ha pensato di dare vita a un programma per trovare giovani calciatori promettenti e far nascere il bomber che condurrà il Giappone alla vittoria della Coppa del Mondo.A guidare questo folle progetto, con l’obiettivo dichiarato di selezionare l’attaccante “più egoista”, c’è l'allenatore Jinpachi Ego. Una strategia rivoluzionaria per “distruggere il calcio perdente giapponese” che metterà alla prova trecento giovani talenti che dovranno sopravvivere al folle allenamento all'interno di una speciale struttura, la cosiddetta "prigione blu".

Soltanto uno uscirà vincitore da questo Battle Royale calcistico. Chi sopravviverà all’inferno del Blue Lock?"

E voi, invece, cosa ne pensate di questo trailer, siete interessati all'anime di Blue Lock? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.