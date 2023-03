Blue Lock: l'anime proseguirà con una seconda stagione?

Esordiente nel ricchissimo palinsesto autunnale 2022, l'anime di Blue Lock è proseguito anche in questi primi mesi del nuovo anno con il cour 2 della prima stagione. Al termine dell'avventura calcistica di Isagi mancano solamente ulteriori due episodi da trasmettere. Ci sarà una seconda stagione di Blue Lock?

Blue Lock è una delle serie di maggior successo di questi ultimi tempi, per diversi mesi in cima alle classifiche dei manga più venduti in Giappone. La ricerca dell'attaccante perfetto per la nazionale giapponese sta entusiasmando i fan, che non vedono l'ora di scoprire il cannoniere vincitore del Blue Lock.

Gli ultimi episodi del secondo cour di Blue Lock vedono contrapporsi le formazioni guidate da Yoichi Isagi e Rin Itoshi, due geni del campo che posseggono una ampia visione di gioco. Il risultato del match è di parità, ma presto uno dei due giocatori riuscirà a "mangiare le abilità" dell'altro. Finita questa partita terminerà la serie?

La prima stagione dell'anime di Blue Lock copre l'intero arco della Seconda Selezione, fino al capitolo 89 del manga. Attualmente la serie Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura conta 210 capitoli pubblicati, raccolti in 23 volumetti. La serie animata di 8bit Studio ha dunque tanto materiale da poter adattare e l'annuncio della seconda stagione potrebbe verificarsi in contemporanea alla trasmissione dell'episodio 24. L'uscita potrebbe avvenire già nel corso dell'ultimo palinsesto del 2023.