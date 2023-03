Blue Lock arriva doppiato: al Napoli Comicon i primi due episodi in italiano

Da ormai qualche mese a questa parte Crunchyroll ha iniziato a interessarsi sempre di più alla diffusione degli anime con doppiaggio in italiano. Il prossimo titolo che dovrebbe approdare nel Bel Paese in lingua nostrana sarà Blue Lock, tuttavia la prima fermata che l'attende sarà a Napoli.

Attualmente non si parla ancora di una seconda stagione di Blue Lock, eppure il successo del manga omonimo non fa che spingere la produzione verso questa direzione. In Giappone, infatti, la serie ha ricevuto un discreto apprezzamento tanto che le vendite della controparte cartacea hanno goduto di una discreta spinta.

Anche in Italia l'interesse da parte di Crunchyroll si è fatto concreto visto che il noto colosso dello streaming ha annunciato l'arrivo della serie nel Bel paese. Ma non è tutto visto che i primi due episodi doppiati verranno trasmessi in esclusiva al Napoli Comicon 2023, la fiera campana che si tiene da 28 aprile all'1 maggio. Si tratta di un'ottima notizia per i fan dell'opera o per coloro che non conoscono ancora Blue Lock che avranno così modo di seguire la serie doppiata in italiano.

