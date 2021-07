Blue Lock arriva in Italia: il calcio come non l'avete mai visto grazie a Planet Manga

Blue Lock è uno dei manga più promettenti dell'attuale generazione di Weekly Shonen Magazine, una delle riviste più popolari in Giappone che ha ospitato titoli estremamente famosi in tutto il mondo quali Fairy Tail, Hajime no Ippo, Fire Force e tanti altri. Ad ogni modo, l'opera legata alla sfera calcistica arriva nel nostro Paese.

Annunciato nel mese di marzo da Panini Comics, finalmente la giovane premessa di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura si prepara al debutto nei prossimi giorni nelle fumetterie e librerie italiane. La loro opera è molto seguita in rete e già diversi rumor parlano di un adattamento anime di Blue Lock.

L'editore nostrano lascia il compito ad un comunicato stampa per i dettagli dell'annuncio che qui seguono: "Planet Manga presenta il primo volume di Blue Lock, manga vincitore del 45° Kodansha Manga Award nella categoria miglior shonen, che racconta le gioie e i dolori dello sport più amato del mondo: il calcio. Il volume uno sarà disponibile dal 29 luglio in libreria, fumetteria e sul sito Panini.it."

Per chi non avesse mai sentito parlare della serie, Planet Manga descrive la trama quanto segure: "2018. L’eliminazione ai Mondiali di calcio ha confermato i limiti della Nazionale giapponese. Lo spirito di squadra non basta: per vincere bisogna fare gol! Per questo motivo, la federazione calcistica giapponese ha pensato di dare vita a un programma per trovare giovani calciatori promettenti e far nascere il bomber che condurrà il Giappone alla vittoria della Coppa del Mondo.

A guidare questo folle progetto, con l’obiettivo dichiarato di selezionare l’attaccante “più egoista”, c’è l'allenatore Jinpachi Ego. Una strategia rivoluzionaria per “distruggere il calcio perdente giapponese” che metterà alla prova trecento giovani talenti che dovranno sopravvivere al folle allenamento all'interno di una speciale struttura, la cosiddetta "prigione blu".

Soltanto uno uscirà vincitore da questo Battle Royale calcistico. Chi sopravviverà all’inferno del Blue Lock?"

E voi, invece, siete interessati a seguire in italiano questo manga? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.