Blue Lock - Episode Nagi: è il 90' minuto nell'adrenalinico trailer del film

Il franchise di Blue Lock è destinato ad allargarsi con l'uscita del nuovo film anime Blue Lock The Movie: Episode Nagi. Questo prequel, adattamento dell'omonimo manga spin-off, narra la storia Seishirou Nagi, il talentuoso giocatore della Blue Lock con solo pochi anni di allenamento alle spalle.

Sebbene questo titolo non sia così popolare in Occidente, nel 2023, in Giappone, Blue Lock è stato il manga più venduto dell'anno, superando persino alcuni dei titoli più consolidati nel panorama dei manga, come One Piece e Jujutsu Kaisen.

Un nuovissimo trailer, disponibile in calce alla notizia, anticipa i fan a ciò che vedranno prossimamente ne nuovo film. Come mostrato nel breve filmato, dalla durata di soli 30 secondi, prima di conoscere il mondo del calcio, il giovanissimo Nagi Seishiro non aveva stimoli - tanto che la sua frase cult è "che seccatura". Ricordiamo che l'uscita di Blue Lock The Movie - Episode Nagi è prevista il giorno 19 aprile in Giappone.

La trama di Blue Lock - Episode Nagi, come anticipato precedentemente, narra la storia di Nagi Seishiro, uno studente del secondo anno le cui giornate monotone vengono sconvolte quando il suo compagno di classe, Mikage Reo, scopre il suo talento segreto nel calcio. Questo incontro porta Nagi a unirsi al misterioso progetto BLUE LOCK, dove si trova faccia a faccia con i migliori attaccanti del paese. Questa è l'opportunità che ha atteso: il sogno di emergere come il migliore nel suo campo, insieme a Reo, in un viaggio che lo porterà a scoprire mondi nuovi di zecca nel calcio.

In Blue Lock, il destino di un prodigio si concretizza solo quando qualcuno ha il coraggio di scoprirlo. E così, il mondo del calcio è pronto ad essere incendiato dall'incredibile personalità e abilità dell'attaccante Nagi Seishiro.

