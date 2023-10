Blue Lock Episode Nagi, arrivano nuovi dettagli: disponibile la locandina

Arrivano finalmente nuovi dettagli sull'attesissimo film spin-off Blue Lock: Episode Nagi. La serie originale, nata dalla collaborazione tra Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura, ha fatto il botto di vendite mentre il suo adattamento anime ha ricevuto un successo clamoroso. Il franchise si sta preparando ad un ritorno con i fiocchi.

La prima stagione si è focalizzata particolarmente sulla relazione tra Seishiro Nagi e Reo Mikage. Questo nuovo film, che sarà sia uno spin-off che un prequel, percorrerà la storia della loro grande amicizia e finalmente gli spettatori scopriranno come si sono conosciuti per la prima volta. Due mesi fa è stato mostrato per la prima volta il trailer di Blue Lock Episode Nagi.

Un nuovo poster del lungometraggio è stato pubblicato dalla pagina ufficiale di Blue Lock su Twitter ed è possibile visionarlo in calce all'articolo. Questo film è tratto a sua volta dal manga spin-off omonimo, realizzato sempre da Muneyuki Kaneshiro per la storia mentre delle illustrazioni se n'è occupato Kôta Sannomiya.

Blue Lock: Episode Nagi uscirà ufficialmente in tutti i cinema giapponesi nella primavera del 2024, tuttavia non ci sono ancora informazioni circa il piano di rilascio all'estero. Al momento è Crunchyroll a pubblicare la serie in Italia sulla sua piattaforma streaming e, oltre ai sottotitoli, è disponibile anche il doppiaggio in italiano.

Il nuovo film vedrà il ritorno dei doppiatori Nobunaga Shimazaki nei panni di Seishiro Nagi e Yuma Uchida come Reo Mikage. Non solo, il lungometraggio spin-off introdurrà per la prima volta Subaru Kimura nei panni di Ryo Nameoka, un rivale di Nagi e Reo. Vi siete mai chiesti quali sono i personaggi più forti di Blue Lock? Noi abbiamo provato a stilare una classifica con le informazioni dateci dalla serie anime.