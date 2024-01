Blue Lock Episode Nagi si avvicina: nuove immagini promozionali per il film anime

Grande successo trasmesso tra il 2022 e il 2023, Blue Lock è pronto a fare il suo ritorno. Lo spokon sul calcio infiammerà il pubblico con uno spin-off incentrato su uno dei personaggi più popolari della serie. Blue Lock -Episode Nagi- si è mostrato in una locandina ufficiale.

La storia di Isagi e degli attaccanti egoisti del progetto Blue Lock verrà messa da parte. In attesa di una seconda stagione dell'anime televisivo, lo spokon calcistico dello studio 8-bit farà il suo debutto al cinema.

L'uscita di Blue Lock -Episode Nagi- è ancora piuttosto distante, ma per allietare l'attesa sui social ufficiali della serie è stata mostrata una nuova immagine promozionale. Non vedremo solamente lo striker imbattibile dai capelli argento, ma anche gli altri protagonisti. Il poster in questione, che trovate in calce all'articolo, presenta i principali giocatori già visti nella prima stagione di Blue Lock. Oltre che mostrare la storia di Nagi prima di entrare nell'accademia, infatti, assisteremo agli eventi della prima stagione di Blue Lock, ma dalla prospettiva del personaggio.

Al momento la premiere è fissata unicamente per il Giappone e non sappiamo ancora quando il film uscirà fuori dai confini nazionali. Visto il successo della sere, Blue Lock -Episode Nagi- arriverà certamente anche in Italia, presumibilmente già prima della fine dell'anno. Per quanto riguarda una seconda stagione dell'anime, invece, ancora tutto tace.