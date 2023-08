BLUE LOCK Episode Nagi: abbiamo una data d'uscita! Trailer del film anime spin-off

Da tempo si vociferava l'adattamento anime dello spin-off di Blue Lock, basato sulla storia inedita di Seishiro Nagi, scritto da Kōta Sannomiya e supervisionato dall'autore originale Muneyuki Kaneshiro, sempre disegnato da Yusuke Nomura.

Il sito ufficiale del film anime dello spin-off BLUELOCK -Episode Nagi- ha un nuovo trailer, che potete visionare ad inizio articolo, che pubblica anche una data per il debutto di questo progetto.



La prima premiere del film avverrà nella primavera 2024, dunque bisognerà attendere ancora un po' prima di vedere questo spin-off.



Il film presenta membri del cast e dello staff di ritorno. L'assistente alla regia dell'anime televisivo Shunsuke Ishikawa sta dirigendo il film presso 8-Bit, mentre Taku Kishimoto, autore di anime come Haikyu!!, Silver Spoon e la versione del 2019 di Fruits Basket, sta supervisionando e scrivendo le sceneggiature della serie.



Alcuni doppiatori faranno il loro ritorno, come Nobunaga Shimazaki nel ruolo di Seishiro Nagi e Yuma Uchida nel ruolo di Reo Mikage. Al contrario, altri personaggi inediti debutteranno per la prima volta in questo prequel.



Disponibile anche una locandina di questo film, che identifica la storia di Seishiro Nagi prima che entri in Blue Lock. Nel poster promozionale è possibile vedere, di fianco al nuovo protagonista, anche Reo Mikage, suo compagno di liceo e, da come si è potuto vedere dall'originale Blue Lock, motivo per cui il ragazzo ha cominciato a giocare a calcio.



Presto arriverà anche la seconda stagione di Blue Lock ma intanto i fan italiani possono godersi il doppiaggio in italiano di Blue Lock su Crunchyroll, com'è stato annunciato nello scorso Comicon di Napoli dalla piattaforma streaming stessa.