Blue Lock - Episode Nagi, la partita è già al 90° minuto nel nuovo trailer

Blue Lock - Episode Nagi sarà il primo film del franchise ad arrivare nelle sale cinematografiche dopo il debutto dell'anime sul piccolo schermo nel 2022. Fin dalla sua introduzione, il personaggio di Nagi Seishiro ha attirato l'attenzione del pubblico più di quanto i protagonisti abbiano fatto, attraverso la sua storia e personalità.

Il desiderio degli spettatori di esplorare il passato di Seishiro Nagi è stato esaudito ed è stato dato ai fan qualcosa di ancor più incredibile con l'annuncio del film Blue Lock Episode Nagi. Lo Studio 8bit ha ascoltato le richieste dei fan e, due anni dopo la prima stagione dell'anime, è pronto a far tornare il franchise, ma questa volta con uno spin-off sul grande schermo.

L'ultimo trailer di Blue Lock Episode Nagi, disponibile in calce alla notizia, ha svelato la opening del lungometraggio, dal titolo "Stormy" degli artisti Nissy e SKY-HI. Il nuovo film arriverà sul grande schermo il 19 aprile in Giappone, con lo Studio 8bit responsabile dell'animazione. Il film è diretto da Shunsuke Ishikawa, con Taku Kishimoto alla composizione della serie, mentre Muneyuki Yaneshiro, l'autore originale dell'opera, cura la storia della pellicola.

Come già precedentemente accennato, il film si concentrerà su Seishiro Nagi, doppiato da Nobunaga Shimazaki, e il suo amico Reo Mikage, interpretato a sua volta da Yuma Uchida. La storia seguirà il liceale del secondo anno prima della sua apparizione in Blue Lock, in cui scoprirà la passione per il calcio proprio attraverso al suo compagno di classe. Dopo che Reo introduce Nagi calcio, la coppia si imbarcherà in un viaggio che li condurrà al genio dell'ambizioso Ego Jinpachi, direttore del progetto Blue Lock.