Blue Lock, film e seconda stagione: la data di uscita secondo un leak

Sono passate solamente poche ore dal doppio annuncio su Blue Lock all'Anime Japan 2023, ma alcuni leaker sembrano essere in possesso di informazioni non svelate nel corso della manifestazione. Ecco la presunta uscita della seconda stagione e del film anime di Blue Lock.

La trasmissione su due cour della prima stagione di Blue Lock è terminata con la trasmissione dell'episodio 24, che dà il via al prossimo arco narrativo dell'opera calcistica battle royale. Blue Lock è stato un successo assoluto, che ha convinto anche chi non è appassionato di calcio, e non passerà molto dal suo ritorno.

Secondo quanto riportato dal leaker @SugoiLite, i due progetti attualmente in produzione di Blue Lock arriveranno entrambi nel corso del 2024. Al momento non è ancora noto se debutterà prima la Stagione 2 dell'anime, oppure l'anime movie incentrato sul personaggio di Nagi. Visti i flashback della prima stagione che già hanno anticipato al storia del genio del campo da calcio, pare molto più probabile che venga rilasciato prima lo special e poi l'anime televisivo.

Nella seconda stagione di Blue Lock avrà inizio l'arco narrativo della terza selezione, in cui i 35 attaccanti rimasti dovranno giocarsi un posto da titolari per la partita decisiva per le sorti del progetto contro l'Under 20 giapponese. Vi ricordiamo che in attesa delle due produzioni, presto Blue Lock arriverà doppiato in italiano.