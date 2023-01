Blue Lock: il fischio d'inizio del secondo cour nel nuovo trailer dell'anime

La grande cavalcata della nazionale giapponese ai Mondiali di calcio 2022 in Qatar ha spinto il manga di Blue Lock verso record inimmaginabili. La serie sul calcio scritta da Muneyuki Kaneshiro e disegnata da Yusuke Nomura farà compagnia agli spettatori anche in questi mesi invernali. Comincia infatti il cour 2 dell'anime di Blue Lock.

Nel mese di ottobre 2022 sul palinsesto streaming di Crunchyroll ha fatto il suo esordio l'adattamento anime di Blue Lock. La serie anime spokon battle royale è andata avanti per un totale di 12 episodi trasmessi fino al 25 dicembre 2022. L'adattamento prodotto dallo studio d'animazione 8-Bit non ha però ancora finito la sua corsa. L'8 gennaio 2023 è andato in onda il tredicesimo episodio di Blue Lock, il primo del secondo cour dell'anime.

Per celebrare l'avvio della Parte 2 di Blue Lock, Crunchyroll ha rilasciato un nuovo trailer che riassume quanto accaduto nelle precedenti puntate e anticipa la nuova prova a cui protagonisti verranno sottoposti all'interno del Blue Lock.

Il secondo cour di Blue Lock inaugura l'arco narrativo della seconda selezione. I giocatori del Team Z sono riusciti a superare la prima parte delle sfide create da Ego. Tuttavia Yoichi Isagi deve ora abbandonare il gioco di squadra con i suoi compagni fidati per affrontare il numero 1 del Blue Lock, Rin Itoshi. Isagi saggia per la prima volta il sapore della sconfitta.