Blue Lock guida la classifica delle serie manga più vendute di inizio 2023

Mentre l'anime di Blue Lock prosegue anche nel palinsesto invernale con il secondo cour, la serie manga scritta da Muneyuki Kaneshiro e illustrata da Yusuke Nomura fa incetta di premi. Lo spokon battle royale sul calcio con protagonsita l'attaccante Yoichi Isagi guida la classifica delle serie manga più vendute in Giappone in questo inizio 2023.

L'effetto mondiali di calcio continua a dare slancio alle vendite di Blue Lock. Anche a gennaio 2023 infatti è Blue Lock il manga più venduto del mese in Giappone, stando alla classifica stilata da Oricon. La serie manga che porterà la nazionale giapponese a scoprire il cannoniere migliore di sempre conta un totale di quasi 2 milioni di copie vendute.

Al secondo posto della classifica mensile del più venduto si piazza Chainsaw Man, con la sua seconda parte attualmente in corso. La top 3 viene chiusa da un altro sportivo, Slam Dunk di Takehiko Inoue che viene spinto dalla recente uscita nelle sale nipponiche del film The First Slam Dunk. Seguono in quarta e quinta posizione Tokyo Revengers, giunto a conclusione, e Kingdom.

La classifica di gennaio 2023 vede crollare Jujutsu Kaisen, sceso a sole 510 mila copie vendute, comunque ancora sopra a Spy x Family e ONE PIECE. In calce alla notizia trovate un tweet che include le prime 20 posizioni.