Blue Lock invade i videogiochi: inaugurata la collaborazione con il vecchio PES

eFootball, uno dei giganti del calcio videoludico, ha dato il via a una collaborazione con l'acclamata serie anime Blue Lock in un'entusiasmante sinergia targata Konami. L'ultimo aggiornamento di questo titolo permette al giocatore di scaricare una valanga di contenuti tratti dalla popolare serie animata sul calcio.

eFootball è l'erede del leggendario del gioco PES (Pro Evolution Soccer), il quale si è reinventato in un modello free-to-play che ha già conquistato oltre 100 milioni di giocatori in tutto il mondo. La collaborazione con Blue Lock arriva sulla scia del film Blue Lock: Episode Nagi (in uscita il 19 aprile 2024) e anticipa la seconda stagione dell'anime, confermata dallo studio Eight Bit.

Tra le tante novità portate dall'aggiornamento, i giocatori sono rimasti affascinati dalle Carte Speciali, che permettono di rafforzare il Dream Team dei giocatori con le carte di Takefusa Kubo e Filippo Inzaghi, e dalle ricompense ottenibili portando a termine gli obiettivi della campagna.

Naturalmente, l'aggiornamento non ha portato soltanto contenuti a tema Blue Lock, ma include anche:

Un Allenamento di Posizione che perfeziona le abilità dei difensori con oggetti speciali che potenziano fino a due attitudini individuali dei calciatori.

che perfeziona le abilità dei difensori con oggetti speciali che potenziano fino a due attitudini individuali dei calciatori. eFootball™ Championship: Arsenal FC: dal 25 marzo verranno aggiunte le carte "Big Time" dei campioni Takehiro Tomiyasu, Gabriel Martinelli e Kai Havertz.

Se non avete mai visto Blue Lock lo potete trovare su CrunchyRoll, la celebre piattaforma di streaming, la quale descrive così l'anime: "Nella speranza di conquistare la Coppa del Mondo, la Federcalcio giapponese lancia un programma di allenamento estremo per forgiare il miglior attaccante del paese. Trecento talenti delle scuole superiori si sfideranno senza esclusione di colpi, e solo uno di loro trionferà. Chi sarà il campione che guiderà il calcio giapponese verso una nuova era?"

