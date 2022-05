Blue Lock: key visual, video e data d'uscita dell'atteso battle royale sul calcio

Nell’agosto del 2021 veniva ufficialmente annunciato, attraverso un primo trailer, il progetto riguardante la trasposizione animata di Blue Lock, manga scritto da Muneyuki Kaneshiro e disegnato da Yusuke Nomura che ha riscosso grande successo per il connubio battle royal e sport. A distanza di circa nove mesi sono arrivate importanti novità.

Oggi 13 maggio 2022 il sito ufficiale della serie ha rivelato una nuova key visual ufficiale, riportata in fondo alla pagina, dove appaiono tutti i personaggi principali, un video promozionale interamente dedicato alla passione per il calcio del protagonista Yoichi Isagi e di come quest’ultimo sia entrato in contatto con il progetto Blue Lock.

Nella clip vengono rapidamente presentati l’atmosfera e i toni che definiranno il percorso di Isagi, e alla fine viene anche specificato che l’anime ad opera dello studio 8-Bit debutterà a partire da ottobre 2022. Inoltre è stato confermato che alla direzione ci sarà Tetsuaki Watanabe, con Shunsuke Ishikawa come assistente alla regia, mentre Masaru Shindo, Kenji Tanabe e Kento Toya si sono occupati del character design e della direzione dell’animazione.

Diteci quali sono le vostre opinioni dopo le novità dell’anime di Blue Lock lasciando un commento qui sotto. Per concludere ricordiamo che le vendite del manga sono cresciute dopo l'annuncio dell'anime, e vi lasciamo ad un nostro speciale dedicato al battle royale calcistico.