Blue Lock: il manga sul calcio riceverà un importante annuncio ad agosto, anime in arrivo?

Blue Lock, il manga sul calcio scritto da Muneyuki Kaneshiro e illustrato da Yusuke Nomura, riceverà copertina e pagina a colori nel numero 38 di Weekly Shonen Magazine, insieme a quello che viene definito come un "annuncio molto importante". Vi ricordiamo che nel corso degli ultimi mesi diversi insider avevano anticipato l'imminente annuncio di un adattamento anime.

Il manga di Blue Lock è in corso di serializzazione dal 1 agosto 2018 in Giappone ed è diventato immediatamente popolare, anche grazie all'endorsement de l'autore de L'Attacco dei Giganti Hajime Isayama, che ha definito il manga come "un'opera imperdibile a cui tutti dovrebbero dare una chance". Il manga è attualmente in corso e conta 14 Volumi pubblicati più un quindicesimo in uscita il 17 agosto. In Italia il fumetto è distribuito da Planet Manga, che ha pubblicato il primo Volume il 15 luglio 2021.

Per chi non conoscesse la serie, ricordiamo che Planet Manga descrive così la trama: "2018. L’eliminazione ai Mondiali di calcio ha confermato i limiti della Nazionale giapponese. Lo spirito di squadra non basta: per vincere bisogna fare gol! Per questo motivo, la federazione calcistica giapponese ha pensato di dare vita a un programma per trovare giovani calciatori promettenti e far nascere il bomber che condurrà il Giappone alla vittoria della Coppa del Mondo. A guidare questo folle progetto, con l’obiettivo dichiarato di selezionare l’attaccante “più egoista”, c’è l'allenatore Jinpachi Ego. Una strategia rivoluzionaria per “distruggere il calcio perdente giapponese” che metterà alla prova trecento giovani talenti che dovranno sopravvivere al folle allenamento all'interno di una speciale struttura, la cosiddetta "prigione blu". Soltanto uno uscirà vincitore da questo Battle Royale calcistico. Chi sopravvivrà all’inferno del Blue Lock?".

Nonostante al momento manchino le conferme, l'annuncio di un adattamento anime è estremamente probabile, anche se prima di vedere la premiere dovremo verosimilmente attendere il 2022. Per nuove informazioni non ci resta che attendere il 18 agosto, data d'uscita di Weekly Shonen Magazine 38.