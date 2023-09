Blue Lock: quali sono i personaggi più forti della serie anime?

Blue Lock combina l'emozione degli anime sportivi con l'adrenalina ad alto rischio delle battaglie shonen. Invece di concentrarsi sul potere del lavoro di squadra, Blue Lock costringe i suoi personaggi a diventare individualisti furiosi con un ego enorme per dimostrare che sono degni di un posto nella squadra nazionale giapponese.

Alcuni personaggi di Blue Lock sono prodigi naturali, ma altri sono diventati più forti durante la loro permanenza nel programma. Ogni giocatore ha un rapporto unico con lo sport e non tutti i partecipanti sono attaccanti di talento. Tuttavia, sono abbastanza forti da ricoprire più ruoli in campo. Detto questo, non tutti possono essere annoverati tra i personaggi Blue Lock più forti.

20 - Kira, attaccante: Kira è stato il primo giocatore mandato a casa durante il test preliminare in Blue Lock. Quando giocò per la Matsukaze Kokou High, Kira sconfisse la scuola di Isagi e portò la squadra alle nazionali. Si sono incontrati di nuovo quando sono stati entrambi scelti per il programma Blue Lock, dove Isagi lo ha sconfitto durante gli ultimi secondi del loro tag game. Sebbene sia stato mandato a casa per primo, Kira è un abile attaccante e la sua squadra non sarebbe arrivata alle nazionali senza di lui.

19 - Zantetsu, attaccante: Sebbene Zantetsu sia un giocatore piuttosto forte, i suoi amici Reo Mikage e Seishiro Nagi lo chiamano costantemente "baka Zantetsu". Nonostante la sua mancanza di conoscenze di base sul mondo, egli compensa i suoi fallimenti diventando uno dei migliori attaccanti dei Blue Lock.

18 - Gagamaru, portiere: attualmente uno dei personaggi Blue Lock più forti , le origini di Gagamaru Gin non sono così impressionanti come quelle dei suoi compagni. Non è nemmeno il miglior giocatore della Squadra Z all'inizio di Blue Lock, ma il suo stile di gioco migliora rapidamente nel corso della serie.

17 - Otoya, ala destra: Eita Otoya è un calciatore di fama mondiale, che attualmente serve come ala destra dell'FC Barcha. Inizialmente era sotto i riflettori per aver ottenuto il quarto posto nella Terza Selezione, ma in seguito è stato superato da molti altri. Otoya è per lo più freddo, una caratteristica rara per qualcuno che tenta di diventare un campione di calcio.

16 - Nico, centrocampista: Ikko Niko viene visto per la prima volta come membro del Team Y, un gruppo che non sopravvive alla Prima Selezione. È l'unico a cui è consentito passare alla Seconda Selezione e oltre, ed è allora che inizia davvero a brillare. Niko gioca nell'Ubers, famosa squadra del campionato italiano. Ha entusiasmato sia la sua squadra che il pubblico durante la partita dell'Under 20, mostrando in particolare il suo archetipo di difensore centrale vincente.

15 - Hiori, attaccante: Hiori è uno dei personaggi più forti di Blue Lock , essendo cresciuto respirando calcio fin dal momento in cui ha mosso i primi passi. Nonostante abbia raggiunto il livello apparentemente basso di 27 durante la terza selezione, non c'è dubbio che Hiori possa essere un terrore sul campo di calcio.

14 - Baro, attaccante: Baro si riferisce regolarmente a se stesso come al " Re ", un titolo che sembra arrogante finché la gente non lo guarda in campo. Si muove con una velocità e un'abilità che lasciano la squadra avversaria sbalordita e sostanzialmente incapace di reagire in tempo. Baro è un attaccante completo, un archetipo associato all'innovazione tecnica e alla spettacolare forza dei calci.

13 - Karasu, centrocampista difensivo: Karasu è al terzo posto su trecento attaccanti nel programma Blue Lock . Karasu può essere arrogante, ma è un leader sorprendentemente bravo. È eccellente nel creare strategie e nell'inventare nuove giocate sul momento, rendendolo l'ancora di salvezza del Blue Lock 11 durante le partite particolarmente difficili.

12 - Reo, centrocampista centrale: Reo Mikage si è dimostrato uno dei migliori giocatori di Blue Lock. E' un centrocampista, ma può ricoprire adeguatamente ogni ruolo in campo. Detto questo, la sua arroganza a volte porta a errori evitabili. Reo è un tuttofare naturalmente atletico che si è dimostrato un avversario formidabile nel programma, anche senza Nagi al suo fianco.

11 - Yukimiya, attaccante: Yukimiya crede che la sua squadra possa ottenere una vittoria pacifica se segna i gol. Contrariamente alle sue affermazioni di pacifismo, Yukimiya è specializzato nel gioco uno contro uno e provoca i suoi avversari vantandosi delle sue abilità e del suo intenso dribbling.

10 - Chigiri, attaccante: Chigiri era un genio del calcio costretto a passare in secondo piano dopo un infortunio alla gamba. Ha deciso di lasciare andare le sue paure dopo essere arrivato al Blue Lock , innamorandosi di nuovo di questo sport.

9 - Aryu, attaccante: Jyubei Aryu non appare affatto durante l'arco narrativo della Prima Selezione di Blue Lock , ma il suo debutto durante la Seconda Selezione è a dir poco spettacolare. Viene presentato per la prima volta nell'area di attesa prima di collaborare con Tokimitsu e Rin per affrontare Nagi, Bachira e Isagi in una partita 3 contro 3.

8 - Aiku, difensore: Aiku è un calciatore professionista con esperienza nella squadra giapponese Under 20 e nei club italiani. Come difensore, è eccellente nel valutare il campo e nel prevedere la direzione della palla. Aiku è il membro più critico della linea difensiva del Giappone Under 20 poiché ha uno stile di gioco fluido e imprevedibile.

7 - Nagi, centrocampista difensivo: Nagi si è fatto avanti e ha dimostrato di incarnare la visione di Jinpachi di un attaccante ideale: capisce che, nonostante sia tradizionalmente uno sport di squadra, ogni grande squadra di calcio ha bisogno di qualcuno che possa rubare i riflettori e segnare gol. Nagi è un prodigio con tecniche raffinate e un'autentica comprensione dei fondamentali del calcio. Nagi è particolarmente talentuoso nell'intrappolare la palla e nell'escogitare tecniche per tenerla lontana dai suoi avversari e inoltre sbaglia raramente un tiro e mira sempre con una precisione impeccabile.

6 - Bachira, attaccante: lo stile di gioco di Bachira è eccentrico quanto la sua personalità. Il "mostro" dentro di lui si riferisce al trauma represso che lo aiuta a spingerlo verso il suo obiettivo. Lo stile di gioco di Bachira consiste nell'ingannare i giocatori dell'altra squadra con il suo dribbling magistrale, e la maggior parte dei giocatori trova molto difficile rubargli la palla.

5 - Tokimitsu, attaccante: Nonostante i suoi incredibili risultati nella Prima Selezione di Blue Lock , Aoshi Tokimitsu si presenta come un giocatore timido e poco sicuro di sé che si comporta come se fosse terrorizzato dalla palla, dai giocatori, dal campo e da tutto il resto.

4 - Isagi, centrocampista offensivo: Isagi ha avuto un inizio difficile nel primo sistema di classificazione Blue Lock . È costato alla squadra del liceo un posto nella competizione nazionale perché ha commesso l'errore fatale di passare invece di tirare. Tuttavia, Isagi ha superato questo problema nel programma Blue Lock ed è diventato uno dei giocatori più accaniti della serie con uno dei più grandi ego.

3 - Shidou, attaccante: Shidou è uno dei personaggi più forti di Blue Lock e la sua personalità corrisponde all'immagine ideale di Jinpachi dell'attaccante. Shidou crede che la violenza sia la risposta alla maggior parte delle situazioni e ha un carattere instabile. Sul campo, questo traspare dalle sue capacità di goal-bracconaggio e dai tiri aggressivi.

2 - Sae, centrocampista: Sae Itoshi è senza dubbio uno dei migliori giocatori di Blue Lock . Come la sua personalità, lo stile di gioco di Sae è gelido e difficile da sconfiggere. In quanto tale, funziona sorprendentemente bene con le focose tattiche sul campo di Shidou. Sae si è guadagnato una certa reputazione nel corso della sua carriera calcistica per la sua arroganza e la visione ristretta di diventare il più grande attaccante del mondo.

1 - Rin, attaccante: come suo fratello Sae, anche Rin Itoshi è uno dei registi più temibili di Blue Lock. Arrogante e vivente all'ombra di suo fratello, Rin è fermamente determinato a mantenere la reputazione di Sae e poi a superarla. Rin vede tutti come rivali e non si avvicina a nessuno in campo.