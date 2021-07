Blue Lock: il pluripremiato manga sul calcio riceverà presto un anime, secondo un rumor

Blue Lock, il manga sul calcio vincitore del premio per il "Miglior Shonen" ai 45° Kodansha Manga Awards, potrebbe ricevere presto un adattamento anime. La notizia al momento non è stata confermata, ma il leaker è lo stesso che poche settimane fa ha anticipato l'uscita dell'anime di Soredemo Ayumu wa Yosetekuru.

Blue Lock racconta la storia di Yoichi Isagi, un giovane e talentuoso calciatore responsabile per l'eliminazione del Giappone dai mondiali di calcio del 2018. Durante un match a eliminazione diretta, l'attaccante decide di passare la palla a un compagno anziché tirare in porta, condannando la nazionale giapponese a uscire prematuramente dalla competizione. Il governo, desideroso di "eliminare questa mentalità perdente" dalle giovani promesse, dà il via al programma "Blue Lock", che prevede l'isolamento di trecento attaccanti in una struttura simile a un carcere. Il coach Jinpachi Ego allenerà queste trecento promesse, con l'obiettivo di creare l'attaccante più forte ed egoista della storia.

Il manga di Blue Lock è in corso di serializzazione dal 1 agosto 2018, e attualmente conta 14 Volumi pubblicati più un quindicesimo in uscita entro la fine dell'estate. In Italia il fumetto è distribuito da Planet Manga, che pubblicherà il primo Volume il 15 luglio 2021.

