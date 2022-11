Blue Lock: la rimonta del Giappone contro la Germania fa scatenare i fan della serie

Come potete vedere dai diversi tweet riportati in fondo alla pagina, i fan della serie hanno descritto l’incredibile rimonta della squadra giapponese come se i calciatori fossero stati pervasi dalla stessa carica e sinergia che si trova nelle pagine del manga . Il risultato finale del 1-2 ha catturato l’attenzione di tutto il mondo nei confronti del team nipponico che in realtà con l’opera condivide realmente qualcosa.

This is what Germany is facing rn, Japan straight up ran a Blue Lock project 😭😭 pic.twitter.com/Lt7HKtWJNA — Gloken 🇳🇱🇫🇷 グロ剣 験 (@blasianhakari) November 23, 2022

They called him a madman, said Blue Lock was nonsense but Japan beating Germany proved him right all along LMAOOO pic.twitter.com/TMgPPJiEsD — Kurai ⟠ (@Kuraixo) November 23, 2022

THEY WATCHED BLUE LOCK AT HALF TIME IM CONVINCED pic.twitter.com/ecywX6WJtl — 炎 🇯🇵🇨🇦🇧🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@ducnotbung) November 23, 2022