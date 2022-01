Blue Lock, ecco il secondo trailer per lo spettacolare spokon calcistico battle royale

Rivalità, egoismo, competizione, colpi spettacolari, dinamismo, sopravvivenza. Sono queste le prime parole che vengono in mente a un lettore di Blue Lock, manga spokon - battle royale calcistico di Muneyuki Kaneshiro e Yūsuke Nomura. Ecco il nuovo trailer dell'adattamento anime in uscita per il 2022. Trovate qui il primo trailer di Blue Lock.

La serie manga sportiva Blue Lock è scritta da Muneyuki Kaneshiro e illustrata da Yuusuke Nomura. E’ serializzata sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha dall’agosto del 2018 e attualmente sono stati pubblicati 158 capitoli. In Giappone sono stati attualmente 17 volumetti tankobon. L'annuncio dell'anime ha fatto impennare le vendite delle copie di Blue Lock. In Italia il primo volume di Blue Lock è edito da Planet Manga dalla fine di luglio.

Nel cast dell'anime troviamo: Tasuku Kaito come Meguru Bachira, Kazuki Ura come Yoichi Isagi, Yūki Ono come Rensuke Kunigami e Sōma Saitō come Hyōma Chigiri. Tetsuaki Watanabe dirigerà l’anime presso lo studio d’animazione 8-Bit con Shunsuke Ishikawa come assistente alla regia.

Taku Kishimoto (Haikyu!!, Silver Spoon, Fruits Basket 2019) sta supervisionando e scrivendo gli script della serie, e lo stesso Kaneshiro, uno degli autori del manga, supervisiona la storia. Yutaka Uemura (regista di Saga of Tanya the Evil) è il concept advisor.

Planet Manga descrive la trama quanto segue: "L’eliminazione ai Mondiali di calcio ha confermato i limiti della Nazionale giapponese. Lo spirito di squadra non basta: per vincere bisogna fare gol! Per questo motivo, la federazione calcistica giapponese ha pensato di dare vita a un programma per trovare giovani calciatori promettenti e far nascere il bomber che condurrà il Giappone alla vittoria della Coppa del Mondo.

"A guidare questo folle progetto, con l’obiettivo dichiarato di selezionare l’attaccante “più egoista”, c’è l'allenatore Jinpachi Ego. Una strategia rivoluzionaria per “distruggere il calcio perdente giapponese” che metterà alla prova trecento giovani talenti che dovranno sopravvivere al folle allenamento all'interno di una speciale struttura, la cosiddetta 'prigione blu'. Soltanto uno uscirà vincitore da questo Battle Royale calcistico. Chi sopravviverà all’inferno del Blue Lock?"