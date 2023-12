Blue Lock, il segreto del successo: ben più di un semplice spokon!

Blue Lock si discosta dai classici anime e manga che troviamo in commercio, eppure è riuscito comunque ad appassionare i fan di tutto il mondo. Ma quali sono i motivi di questo successo? Senza dubbio, l'opera di Muneyuki Kaneshiro non è un semplice fumetto sullo sport (e, più specificamente, sul calcio) come tanti altri.

Nonostante il calcio sia già lo sport più popolare al mondo, Blue Lock è uno spokon atipico e riesce a catturare l'attenzione degli spettatori offrendo una narrazione che va ben oltre il campo da gioco.

La storia iniziale si concentra su Jinpachi Ego, un allenatore che si presenta a 300 giocatori di calcio con un obiettivo ambizioso: trovare l'unico e solo più grande calciatore del mondo. A differenza di molti anime sportivi che enfatizzano il gioco di squadra, Blue Lock si concentra molto di più sullo sviluppo individuale guidato dall'egoismo. I personaggi affrontano prove individuali e l'allenamento diventa una competizione spietata in cui ci può essere solo un vincitore.

L'anime attinge ispirazione da altri franchise giapponesi molto popolari, con allusioni a trasformazioni, mostri e sfide tipici dei classici shonen, molto simili a quelli che vediamo ad esempio in Dragon Ball, ma solo a livello metaforico.

Questa fusione di generi apparentemente distanti e l'approccio innovativo dell'originale autore dell'opera Kaneskiro rendono Blue Lock un anime promettente, nonostante abbia ancora molto da mostrare. Per la gioia dei suoi spettatori, Blue Lock sta per tornare con il film Episode Nagi, che esplorerà il passato di Seishiro Nagi.