Blue Lock sostiene l'Inter: i social lanciano la nuova locandina per la partita

Ormai anime e manga sono sempre più pervasivi. Ogni angolo della società sta pian piano attraendo utenti più giovani, molti dei quali sono appassionati della cultura giapponese e dei suoi prodotti. Per questo, i social di varie pagine stanno proponendo sempre più grafiche a tema, come accade con le società sportive e Blue Lock.

Blue Lock ha compiuto 5 anni e ormai è ben radicato nel mondo dei manga. Grazie all'anime, inoltre, ha esteso la sua influenza, diventando uno degli spokon più importanti del momento. In attesa dell'uscita del film di Blue Lock e della seconda stagione, l'immagine dell'opera e dei suoi protagonisti viene riutilizzata in maniera molto fantasiosa anche dalle società di calcio nostrane.

L'Inter alle 12:30 del 27 luglio ha iniziato a giocare la partita contro l'Al Nassr, formazione degli Emirati Arabi Uniti, stato che ultimamente si sta distinguendo per diversi acquisti a cifre elevatissime. L'amichevole ha lo scopo di far mettere nelle gambe dei nerazzurri altri minuti, così da far trovare pronti i giocatori in vista dell'inizio della prossima stagione, in partenza tra qualche settimana.

Per promuovere questa amichevole, i social dei nerazzurri hanno preparato una grafica dove i protagonisti di Blue Lock hanno la maglia dell'Inter. Strisce nerazzurre verticali con linearità spezzata, logo e sponsor gialli e la patch della coccarda della Coppa Italia sul lato destro del petto, una locandina che ha attirato l'attenzione di tutti e che ha portato i complimenti anche di altri tifosi, tra cui quelli di Milan e Juve.

In basso c'è il post, vi piace la realizzazione? E vi piacerebbe vedere la stessa ispirazione per le grafiche della vostra squadra?