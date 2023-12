Blue Lock: lo spokon survivalista che trascende il manga sportivo

Prima di Blue Lock, nessuna opera edita da Kodansha né tanto meno di genere sportivo aveva raggiunto la vetta dei manga più venduti dell'anno in Giappone. Un dato rilevante, che ci rende conto di una verità inconfutabile: cioè che il fumetto di Nomura e Kaneshiro non può essere pensato, analizzato e infine discusso come accade per gli altri spokon.

Il motivo per cui Blue Lock non è comparabile al resto dei manga sportivi non è certamente da individuare in una sua supposta superiorità qualitativa: la lunga storia degli spokon è costellata da opere magniloquenti, e nessuno sta qui a sottolineare se abbia o meno lo stesso valore estetico di lavori immortali come Rocky Joe, Tommy la stella dei Giants o Slam Dunk. Quello che ci preme qui illustrare, ovvero la ragione per cui questo manga richiede di essere indagato secondo parametri analitici perlopiù differenti, sta proprio nella capacità di Blue Lock di decentrare il suo sport di riferimento – cioè il calcio – senza mai arrivare a tradirne l'essenza.

Se un manga (incredibile) come Aoashi mostra un rispetto quasi reverenziale nei confronti del calcio e delle sue liturgie, Blue Lock invece adotta un atteggiamento decisamente iconoclastico. Al punto che ne dissacra le regole e le strutture più basilari, per ritrovare tutto il portato emotivo tipico della narrazione sportiva nella contaminazione con generi diversi. Un approccio singolare, che non solo dona un respiro originale alla storia, ma che rivoluziona il modo in cui i personaggi si “evolvono”. Quasi fossero animali darwiniani che lottano, divorandosi l'un l'altro, per dimostrare chi è il “più adatto” a sopravvivere nell'arena degli attaccanti.

In piena continuità con i protagonisti dei survival horror, per i giovani calciatori di Blue Lock il campo di calcio non corrisponde al mero terreno di allenamento o al luogo dove formare legami con i compagni di squadra, ma è l'elemento che separa la vita dalla morte. Chi non supera le prove, viene di fatto “eliminato”, portando così il lettore/spettatore a ritenere la partita una vera e propria battaglia, con tutto ciò che ne deriva in termini di dinamismo, tensione e investimento emotivo. Una formula che anche l'adattamento animato è stato in grado di ripetere con successo, e che ritroveremo sicuramente in occasione dell'uscita di Blue Lock Episode Nagi.