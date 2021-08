Blue Lock, vendite in aumento dopo l'annuncio dell'anime: 4,5 milioni di copie stampate

Blue Lock, il manga vincitore del premio per il "Miglior Shonen" ai 45° Kodansha Manga Awards, ha raggiunto quota 4,5 milioni di copie in circolazione con i Volumi 1-15, secondo quanto rivelato pochi istanti fa dalla casa editrice giapponese.

Tenendo in considerazione i periodi di serializzazione, Blue Lock è - almeno per il momento - l'opera di maggiore successo di Weekly Shonen Magazine tra quelle pubblicate nell'ultimo triennio, sopra A Couple of Cuckoos (2020, un milione di copie stampate), Soredemo Ayumu wa Yosetekuru (2019, 800.000 copie stampate) e Kanojo mo Kanojo (2020, 900.000 copie in circolazione). Tutti i manga citati, oltretutto, hanno ricevuto o stanno per ricevere un adattamento anime, compreso lo stesso Blue Lock.

Il 2021 si è quindi rivelato un vero e proprio anno d'oro per l'autore Muneyuki Kaneshiro, che in meno di otto mesi ha festeggiato nuovi traguardi di vendite, un prestigioso premio e una trasposizione anime. Certo al momento Blue Lock è ancora distante dai numeri dei big di Weekly Shonen Magazine, tra cui Tokyo Revengers (32 milioni), Rent a Girlfriend (8 milioni) e Fire Force (16 milioni), ma nel 2022 l'opera di Kaneshiro dovrebbe ricevere una bella spinta e colmare il gap.

Blue Lock è disponibile in Italia grazie a Planet Manga, che ha pubblicato il primo Volume lo scorso 29 luglio. L'uscita del Volume 2 è prevista per il 19 del mese corrente, mentre il terzo Volume arriverà a settembre.