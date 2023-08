Blue Lock: nuova color page in onore del 5° anniversario! Che bomba!

Dopo una fantastica visual art per Blue Lock in occasione del 5° anniversario, è stato presentato un altro tributo da parte degli autori, Kaneshiro Muneyuki e Nomura Yusuke, nel 35° numero di Weekly Shonen Magazine per celebrare nuovamente il suo compleanno!

Il successo di questo spokon calcistico è impressionante. Debutta il 1° agosto 2018 e ha venduto, ad oggi, oltre 27 milioni di copie. Consigliato da Hajime isayama, premiato dalla critica, con recensioni per lo più positive come la review di Rebecca Silverman di Anime News Network, ha vinto i 45° Kodansha Manga Award nella categoria shonen.

Il suo nome è salito alla ribalta anche tra coloro che di manga non ne sanno molto, dal momento che è stata annunciata un'incredibile collaborazione tra Blue Lock e FC Inter, un segnale forte per il nostro paese che si sta accorgendo sempre più quanto la nona arte nipponica sia importante, non più una nicchia, ma un fenomeno ormai mainstream che raccoglie milioni di appassionati nel nostro paese.

Un'opera distopica stile battle royale che potrebbe sembrare, come sostenuto dalla Silverman, una versione calcistica di Hunger Games, Blue Lock merita sicuramente una possibilità. Con tanti power-up e scene adrenaliniche, sicuramente saprà intrattenervi e divertirvi, con un'interessante riflessione sullo spirito di competizione e la tossicità della concorrenza spietata presente nella cultura giapponese.

