Blue Lock x Attack on Titan: Isagi ed Eren si sfidano sul campo da calcio in un artwork

Tra le tante, attese novità del palinsesto autunnale anime 2022 c'è anche l'adattamento anime di Blue Lock. Per celebrare l'esordio il battle spokon di successo scritto da Muneyuki Kaneshiro ed illustrato da Yusuke Nomura, serializzato in Italia da Planet Manga, è stata condivisa in rete una bellissima illustrazione crossover con Attack on Titan.

Blue Lock ha fatto il suo debutto con un episodio in cui gli spettatori vengono a conoscenza del progetto che dà il nome all'opera. Trecento giovani attaccanti selezionati dai licei di tutto il Giappone devono confrontarsi in una sfida calcistica senza pietà da cui uscirà fuori un solo vincitore, il futuro centravanti titolare della selezione nipponica.

Il manga di Blue Lock è uno dei più venduti di questo periodo, tanto da attirare l'attenzione di una delle opere più illustri. In attesa dell'uscita di Attack on Titan: Final Season Parte 3, in rete è stato condiviso un artwork che allontana Eren dalla battaglia conclusiva.

Nel disegno Blue Lock x Attack on Titan, vediamo un giovane e ancora speranzoso Eren Yaeger sfidare a calcio Isagi Yoichi. Mentre i due protagonisti delle rispettive opere giocano a palla, il "Gigante" Jinpachi Ego osserva con attenzione il match, pronto a irrompere all'interno delle mura dello stadio.

L'illustrazione dovrebbe essere firmata da Hajime Isayama. Per Kaneshiro e Nomura sarebbe un grande attestato di stima da parte del ben più blasonato sensei. Vi ricordiamo che Blue Lock è serializzato su Weekly Shonen Magazine, la stessa rivista su cui Attack on Titan è andato avanti per oltre un decennio.