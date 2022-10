Blue Orchestra: l'adattamento dell'opera sulla musica si mostra nel primo trailer

Sebbene manchino molti mesi all'uscita, nelle ultime ore l'attesa per l'adattamento di Blue Orchestra è cresciuta a dismisura. In rete è stato infatti pubblicato il primo filmato promozionale dell'anime che ha acceso gli animi della community.

L'esordio dell'anime di Blue Orchestra è atteso per la stagione primaverile 2023. All'uscita, prevista per il mese di aprile, manca ancora molto, ma Ao no Orchestra è tra i più discussi delle ultime ore per via del primo teaser trailer rilasciato da NHK. Il video mostra una breve sequenza in cui Hajime Aono suona "Canon" di Pachelbel nei pressi del letto di un fiume al tramonto.

La stazione radiotelevisiva giapponese ha anche rivelato gli illustri membri dello staff al lavoro sulla serie. A dirigere l'anime per lo studio d'animazione Nippon Animation è Seiji Kishi (Assassination Classroom, Persona 4 the Animation e Classroom of the Elite). Yuuko Kakihara sta scrivendo e supervisionando le sceneggiature della serie, e Kazuaki Morita sta progettando i personaggi per l'animazione. Jun Sakata di To Your Eternity sarà il supervisore e capo produttore dell'anime, mentre Ryota Higashi interpreterà le parti in cui il protagonista suona il violino.

L'adattamento anime di Blue Orchestra, tratto dall'omonimo manga di Makoto Akui, seguirà le vicende di Hajime Aono, un violinista prodigio che però smette di suonare a causa di motivi personali. La passione del ragazzo suona nuovamente quando conosce una amica del liceo.