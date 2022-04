Blue Orchestra: l'opera musicale di Makoto Akui riceverà un adattamento anime

I mesi a venire saranno davvero caldi per l’industria anime giapponese. Dopo l’annuncio dell'adattamento anime di Atelier of Witch Hat, un altro manga piuttosto popolare ottiene una serie anime. Parliamo di Blue Orchestra di Makoto Akui.

Conosciuta in patria con il titolo originale di Ao no Orchestra, l’opera di Makoto Akui ha debuttato nel 2017 con l’editore Shogakukan. A oggi, la serie manga conta nove volumi pubblicati, con un decimo in arrivo a brevissimo, ma il successo riscosso ha convinto per la produzione di un anime.

Al momento, del progetto non è stato reso noto ancora nulla di ufficiale. Dell’adattamento animato di Blue Orchestra non conosciamo ancora lo studio d’animazione che se ne occuperà e né tantomeno una finestra di rilascio. Ipoteticamente, l’anime arriverà nel 2023. In sua attesa, ecco la presentazione dell’adattamento anime di Management of Novice Alchemist. Per celebrare questo annuncio, Makoto Akui ha pubblicato un bellissimo artwork celebrativo.

Aono Hajime è un violinista prodigio, ma nell’autunno del suo terzo e ultimo anno di scuola media, per misteriose ragioni personali, decide di abbandonare la musica. Tuttavia, quello stesso anno incontra una ragazza che gli parla di un liceo con una prestigiosa orchestra scolastica. Improvvisamente, la vita di Aono ricomincia. In questo dramma giovanile, suona l’armonia tra musica e cuore.