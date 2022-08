Blue Orchestra: una visual svela la finestra di uscita dell'anime sulla musica

Nel mese di aprile veniva annunciato l'anime di Blue Orchestra, atteso adattamento dell'opera di Makoto Akui che ha ora una data di uscita ufficiale. La serie sulla musica debutterà nel corso della stagione primaverile del 2023.

L'emittente televisivo giapponese NHK ha pubblicato sui propri social media ufficiali una locandina ufficiale di Blue Orchestra, adattamento animato della serie manga musicale/drammatica di Makoto Akui che debutterà nella primavera del prossimo anno. Tra le uscite della primavera 2023 troveremo anche The Legendary Hero is Dead!.

Ulteriori dettagli sulla produzione dell'anime non sono ancora stati resi noti, anche se è stato svelato che a supervisionare la produzione sarà Jun Sakata (To Your Eternity, Keep Your Hands Off Eizouken!). Solamente nel corso delle prossime settimane verrà presentato lo studio d'animazione e lo staff che si occuperà dell'adattamento.

Ao no Orchestra segue le vicende dello studente Hajime Aono, un violinista prodigio che per motivi personali rinunciò alla sua grande passione durante il secondo anno delle scuole medie. L'incontro con Ritsuko Akine lo porterà però a riaccendere la passione e a iscriversi al club d'orchestra del suo liceo. La serie manga di Akui è stata lanciata nel 2017 sull'app Manga ONE di Shogakukan e al momento conta dieci volumetti pubblicati in Giappone.