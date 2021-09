Blue Period: l'autore celebra l'uscita su Netflix con uno splendido artwork di Yuka

Blue Period, manga vincitore della 44° edizione dei Kodansha Manga Awards, riceverà presto un adattamento anime, prodotto dai ragazzi di Seven Arcs e distribuito da Netflix. La serie sarà anche la prima in assoluto ad essere distribuita settimanalmente sulla piattaforma, e l'autore Tsubasa Yamaguchi ha deciso di festeggiare l'imminente lancio con un magnifico artwork.

Blue Period è un manga serializzato mensilmente su Monthly Afternoon di Kodansha, pubblicato sulla rivista dal 2017 e attualmente in corso con 11 Volumi e poco meno di 50 capitoli disponibili. La serie ha riscosso grande successo in tutto il mondo ed è persino arrivata in Italia con J-Pop Manga, e presto riceverà un anime Netflix, il primo in assoluto distribuito in simulcast settimanale.

La sinossi di Blue Period recita quanto segue: "Yatora è un liceale tanto intelligente quanto abulico e privo di stimoli. Le sue giornate trascorrono tra lo sport in tv, serate con gli amici e la carriera scolastica che procede senza scossoni, essendo naturalmente portato con lo studio: niente sembra interessargli davvero, finché non sperimenta la pittura. Dopo un compito svolto durante l’ora di arte, Yatora ha l’impressione di aver davvero e finalmente espresso il proprio talento. Decide così per la prima volta di impegnarsi davvero in qualcosa: terminato il liceo, intraprende una strada più difficile rispetto all'università, che lo accoglierebbe a braccia aperte, puntare all’ammissione in una prestigiosa accademia d'arte".

