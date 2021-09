Blue Period uscirà settimanalmente su Netflix dal 9 ottobre, è la prima volta per un anime

Netflix ha acquisito i diritti per la distribuzione di Blue Period, l'anime tratto dal pluripremiato manga di Tsubasa Yamaguchi. Sorprendentemente, il colosso streaming ha annunciato che l'anime sarà trasmesso in simulcast con un episodio a settimana, una prima volta in assoluto nella storia della piattaforma.

Blue Period è una serie anime prodotta da Seven Arcs (Tonikawa, Trinity Seven), in uscita il 25 settembre in anteprima assoluta su Netflix Japan e il 1 ottobre su diverse emittenti giapponesi. Netflix ha confermato che l'anime debutterà in tutti i Paesi occidentali (Italia compresa) a partire dal 7 ottobre 2021, e che per la prima volta gli episodi saranno pubblicati settimanalmente, proprio come per le serie tv.

Fino ad oggi, Netflix ha sempre distribuito gli anime mesi dopo la loro conclusione, in blocchi di episodi e con il doppiaggio multilingua. La stessa strategia è stata utilizzata per L'Attacco dei Giganti 3 e 4, Beastars, Demon Slayer, BNA: Brand New Animal e tanti altri, e si è sempre rivelata conveniente dal punto di vista economico poiché il costo dei diritti non è mai stato legato al numero di visualizzazioni.

Il settore anime, però, è in forte crescita da anni, e probabilmente il colosso streaming ha deciso di cambiare modus operandi per misurare il reale interesse del pubblico. Nel caso in cui l'esperimento si rivelasse un successo, è possibile che questo modello di distribuzione venga adottato anche in futuro.

Blue Period debutterà il 9 ottobre 2021 in occidente, ma al momento non ci è dato sapere se il doppiaggio italiano sarà disponibile sin dal lancio. In attesa di scoprire ulteriori informazioni vi ricordiamo che in Italia è disponibile anche il manga, attualmente in corso e distribuito da J-Pop.