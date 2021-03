Blue Period, key visual e leak per l'anime in uscita nel 2021: Seven Arcs alle animazioni?

Lo scorso gennaio, il sito web di Blue Period ha annunciato l'arrivo dell'adattamento anime nel 2021, e dopo oltre due mesi di silenzio sono spuntati in rete i primi leak. Poche ore fa, infatti, un insider ha condiviso la prima key visual della serie anime, svelando anche il nome dello studio di produzione e staff al lavoro sull'opera.

Per il momento le informazioni riportate sembrano ufficiali, ma per avere la certezza dovremo comunque attendere la conferma dell'autore Tsubasa Yamaguchi o di Kodansha. In tutti i casi, la key visual è stata già ricondivisa dai principali canali d'informazione anime/manga giapponesi, quindi per il momento non sembrerebbero esserci dubbi.

Secondo i leak, Masunari Kouji (Kamichu!, Kokoro Library) fungerà da Chief Director e controllerà l'andamento dei lavori presso Seven Arcs (Arte, Tonikawa), mentre Asano Katsuya (Yu-Gi-Oh! VRAINS) si occuperà della direzione della serie. Yoshida Reiko (La ricompensa del gatto, La forma della voce) scrive la sceneggiatura basandosi sull'opera cartacea di Yamaguchi, mentre il character design è affidato a Shitaya Tomoyuki (Food Wars, Bakuman). Per il momento non sono stati condivisi dettagli sul periodo d'uscita.

In attesa di nuove informazioni, vi ricordiamo che Blue Period è attualmente in corso di serializzazione su Afternoon di Kodansha, e che conta 9 Volumi disponibili con un decimo in arrivo questa primavera. In Italia il manga è distribuito da Star Comics, che ha pubblicherà il sesto Volume nel mese di maggio.