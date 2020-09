Blue Period: il pluripremiato manga di Tsubasa Yamaguchi arriva in Italia

Dopo aver vinto la 44° edizione dei prestigiosi Kodansha Manga Awards e i Manga Taisho Awards 2020, Blue Period di Tsubasa Yamaguchi si prepara finalmente a sbarcare in Italia. Il primo Volume arriverà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online il 16 settembre con un taccuino, il Quaderno d’artista, solo per la prima tiratura.

La sinossi di Blue Period viene così descritta da J-Pop Manga: "Yatora è un liceale tanto intelligente quanto abulico e privo di stimoli. Le sue giornate trascorrono tra lo sport in tv, serate con gli amici e la carriera scolastica che procede senza scossoni, essendo naturalmente portato con lo studio: niente sembra interessargli davvero, finché non sperimenta la pittura.

Dopo un compito svolto durante l’ora di arte, Yatora ha l’impressione di aver davvero e finalmente espresso il proprio talento. Decide così per la prima volta di impegnarsi davvero in qualcosa: terminato il liceo, intraprende una strada più difficile rispetto all’università, che lo accoglierebbe a braccia aperte, puntare all’ammissione in una prestigiosa accademia d’arte. Scoprirà che l’impegno e la volontà di applicarsi non bastano per realizzare un’opera che conquisti, ma che bisogna essere disposti ad aprirsi e comunicare allo spettatore tramite la tela. Ma soprattutto che non è affatto facile incassare colpi e rialzarsi".

Il manga conta attualmente 7 Volumi disponibili, ed il primo sarà acquistabile in Italia al prezzo di €6,50. Per sapere tutte le novità riguardanti le nuove serie di J-Pop manga potete dare un'occhiata agli annunci dello scorso marzo.