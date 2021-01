Blue Period: il pluripremiato manga di Yamaguchi riceverà un adattamento anime nel 2021

Blue Period, la celebre opera di Tsubasa Yamaguchi distribuita in Italia da J-Pop Manga, riceverà un adattamento anime nel corso del 2021. La notizia è arrivata pochi istanti fa tramite il sito web ufficiale, ed è stata condivisa una prima key visual per festeggiare l'annuncio.

Lo scorso dicembre vi avevamo anticipato che in rete era spuntato il primo dominio dell'anime di Blue Period, ma nessuno si aspettava una finestra di lancio tanto breve. Per il momento non sono state condivise informazioni sullo studio che si occuperà di animare la serie né sul team di doppiatori, ma possiamo aspettarci qualche dettaglio nel corso dei prossimi giorni, visto che il prossimo Volume del manga verrà pubblicato in Giappone il 21 gennaio.

La serializzazione di Blue Period è iniziata il 24 giugno 2017, e ad oggi l'opera conta 8 Volumi disponibili (9 tra pochi giorni), di cui 3 già pubblicati in Italia. La sinossi recita quanto segue: "Yatora è un liceale tanto intelligente quanto abulico e privo di stimoli. Le sue giornate trascorrono tra lo sport in tv, serate con gli amici e la carriera scolastica che procede senza scossoni, essendo naturalmente portato con lo studio: niente sembra interessargli davvero, finché non sperimenta la pittura. Dopo un compito svolto durante l’ora di arte, Yatora ha l’impressione di aver davvero e finalmente espresso il proprio talento. Decide così per la prima volta di impegnarsi davvero in qualcosa: terminato il liceo, intraprende una strada più difficile rispetto all’università, che lo accoglierebbe a braccia aperte, puntare all’ammissione in una prestigiosa accademia d’arte".

