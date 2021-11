Blue Period: ritardi produttivi spostano l'uscita delle prossime puntate

Sono già diversi giorni che gli spettatori di Blue Period aspettavano l'uscita del settimo episodio sulla piattaforma di streaming Netflix, per continuare l'appassionante avventura nell'impegnativo mondo dell'arte di Yatora Yaguchi. Questo ritardo sarebbe legato ad alcune problematiche emerse di recente, vediamone insieme i dettagli.

È stata la società DMM.com Ltd. ad informare gli appassionati dei vari problemi produttivi riscontrati nelle ultime settimane, che avranno ripercussioni, non troppo pesanti, nell'ambito della distribuzione delle prossime puntate di Blue Period. Come specificato nel post, riportato in calce, a partire dal settimo episodio le puntate successive verranno posticipate di circa una settimana. Il motivo non viene esplicitato, ma descritto con "ritardi imprevisti della produzione".

Il messaggio dell'azienda si conclude con la speranza, anche da parte dello studio d'animazione Seven Arcs, che gli spettatori capiscano l'importanza di tale scelta, fatta per mantenere la qualità del prodotto in linea con le aspettative del pubblico, e viene ribadito l'impegno che metteranno nel distribuire i nuovi episodi al più presto, consentendo così anche al pubblico d'oltreoceano di continuare a seguire la storia di Yatora.

Per finire vi lasciamo allo splendido artwork di Yuka realizzato dall'autore per il debutto su Netflix, e ricordiamo che la prossima puntata di Blue Period arriverà il 27 novembre 2021 sulla piattaforma.