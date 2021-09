Blue Period: nuovo trailer prima del lancio dell'anime, in Italia arriverà il 9 ottobre

Blue Period, l'anime tratto dal pluripremiato manga di Tsubasa Yamaguchi, debutterà tra poche ore su Netflix Japan, con un primo episodio tra i più attesi dell'anno. Per pubblicizzare l'uscita della premiere Seven Arcs ha pubblicato un nuovissimo trailer, in cui è anche stata svelata in anticipo la prima sigla dell'anime.

Il trailer mostra alcune scene con il protagonista Yatora Yaguchi, studente modello all'ultimo anno del liceo che trova improvvisamente una vocazione nell'arte, e che decide di impegnarsi per riuscire a iscriversi in un'università con indirizzo artistico. Nel trailer vengono anche mostrati per la prima volta personaggi come la professoressa Mayu Oba e gli studenti Sae Okada e Takuro Ishii, e in sottofondo è possibile ascoltare il brano originale "EVERBLUE" della banda Omoinotake, composto appositamente per l'anime.

Netflix Japan distribuirà la premiere domani, 25 settembre, mentre la maggior parte delle emittenti televisive giapponesi trasmetterà la puntata tra il 1 e il 7 ottobre. In occidente Netflix pubblicherà gli episodi settimanalmente, una prima volta in assoluto per quanto riguarda un anime. La distribuzione inizierà da sabato 9 ottobre, anche con il doppiaggio italiano.

E voi cosa ne pensate? Seguirete Blue Period? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi ricordiamo che in Italia è disponibile anche il manga, distribuito da J-Pop.