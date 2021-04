Blue Period uscirà a ottobre: primo trailer per l'anime tratto dal capolavoro di Yamaguchi

Lo studio di animazione Seven Arcs ha pubblicato trailer e key visual di Blue Period, l'adattamento anime del manga capolavoro di Tsubasa Yamaguchi. Il video promozionale rivela che la prima stagione debutterà nel mese di ottobre, e conferma tutte le informazioni anticipate dai leak dello scorso 23 marzo.

Per quanto riguarda la produzione, Masunari Kouji (Kamichu!, Kokoro Library) supervisiona i lavori mentre Asano Katsuya (Yu-Gi-Oh! VRAINS) dirige la serie presso Seven Arcs (Arte, Tonikawa: Fly Me to the Moon). Yoshida Reiko (La ricompensa del gatto, La forma della voce) scrive la sceneggiatura basandosi sull'opera cartacea di Yamaguchi, mentre il character design è affidato a Shitaya Tomoyuki (Food Wars, Bakuman).

Passando al cast, il protagonista Yatora Yaguchi sarà interpretato da Hiromu Mineta (Cestvs in Cestvs: The Roman Fighter), mentre la compagna di classe Ryuji Ayukawa avrà la voce di Yumiri Hanamori (Ai Hayasaka in Kaguya-sama: Love is War). Tra gli altri, Daisuke Yamashita (Deku in My Hero Academia) interpreterà Yotasuke Takahashi, Kengo Kawanishi (Rei Kiriyama in Un marzo da leoni) sarà Haruka Hashida e Yume Miyamoto (Haru Nonaka in Sing "Yesterday" for Me) indosserà i panni di Maki Kuwana.

Blue Period è un manga di Tsubasa Yamaguchi pubblicato sul mensile Afternoon di Kodansha dal 24 giugno 2017, attualmente in in corso di serializzazione con 9 Volumi pubblicati. L'opera ha vinto diversi riconoscimenti tra cui il primo posto ai 44° Kodansha Manga Awards e ai Manga Taisho Awards 2020, ed è distribuita in Italia da J-Pop Manga. Maggiori dettagli sull'adattamento anime saranno condivisi in estate.