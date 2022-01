Blue Period: in vista una breve pausa per il manga, l'autrice ha contratto il COVID-19

Una delle più grandi e piacevoli sorprese degli ultimi anni per quanto riguarda il vasto settore dei manga è indubbiamente Blue Period, un'opera singolare vincitrice del premio Taisho nel 2020 e di molti altri prestigiosi riconoscimenti, che purtroppo si prepara ad entrare in una breve pausa.

L'autrice Tsubasa Yamaguchi è infatti risultata positiva al COVID-19, e non ha impiegato molto tempo ad informare tutti i suoi appassionati lettori tramite il post che potete trovare in calce alla notizia. Stando a quanto specificato dalla stessa mangaka, sul numero di marzo della rivista Afternoon, edita da Kodansha, sarà presente il capitolo 51 di Blue Period, ma a causa della contrazione del virus la pubblicazione nel numero di aprile salterà per tornare col capitolo 52 nell'Afternoon di maggio 2022.

Yamaguchi ha ammesso di non sentirsi totalmente in forma, e di star cercando di riprendersi anche grazie a delle cure mediche a domicilio. Chiudono il messaggio dei sentiti ringraziamenti ai fan e il simpatico sketch del protagonista Yatora Yaguchi, presente sempre nel post. Per concludere ricordiamo che la prima stagione di Blue Period è disponibile su Netflix con sottotitoli in italiano, e vi lasciamo ad un magnifico artwork dedicato a Yuka, realizzato dalla stessa autrice.