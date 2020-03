Il bluray di ONE PIECE: Stampede debutta con una splendida illustrazione

Dopo un grandissimo risultato ai botteghini nipponici, ONE PIECE: Stampede ha fatto affollare i cinema di tutto il mondo. Il nuovo lungometraggio dedicato al mondo dei pirati di Eiichiro Oda e che ha visto anche la partecipazione dell'autore come supervisore ha davvero incantato tutti. E, dopo alcuni mesi di attesa, arriva finalmente in home video.

L'uscita giapponese dell'home video di ONE PIECE: Stampede era programmata per ieri 18 marzo 2020. Per l'occasione, il regista Takashi Otsuka ha deciso di dedicare un'illustrazione al protagonista della pellicola, ovvero Monkey D. Rufy. Takashi Otsuka ha ritratto Rufy mentre utilizza il Gear Fourth, mossa che ha esordito su Dressrosa. Accanto al disegno del protagonista, Otsuka non ha mancato di mandare un messaggio ai fan con la data prescelta. Cosa ne pensate dell'illustrazione di Rufy?

ONE PIECE: Stampede si concentra sulla fiera dei pirati, un festival preparato da Buena Festa e che riunirà tutti i personaggi più importanti del mondo di ONE PIECE in una lotta senza quartiere. In Italia, ONE PIECE: Stampede è disponibile da oggi 19 marzo in tre edizioni curate da Koch Media e la sua controllata Anime Factory. Voi avete già visto al cinema il film o attendevate di guardarlo in blu ray e DVD?