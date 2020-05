BNA: Brand New Animal arriva presto su Netflix Italia, svelata la data di uscita ufficiale

BNA: Brand New Animal, il nuovo anime originale dai creatori di Kill la Kill e Promare, debutterà su Netflix tra poco più di un mese secondo quanto affermato pochi istanti fa dal profilo Twitter ufficiale della piattaforma streaming. In calce è visibile il trailer di lancio sottotitolato in lingua inglese.

BNA: Brand New Animal è una serie anime action-fantasy scritta da Kazuki Nakashima (Gurren Lagann, Kill la Kill), diretta da Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, Darling in the Franxx) e animata dai ragazzi di Studio Trigger. La prima stagione, composta da 12 episodi, è stata divisa in due parti e distribuita da Netflix Japan rispettivamente il 21 marzo e il 6 maggio 2020.

Secondo quanto riportato da Crunchyroll, l'anime arriverà su Netflix Italia il 30 giugno 2020, subito dopo la conclusione della messa in onda sulla rete giapponese +Ultra di Fuji Television. La sinossi dell'anime recita quanto segue: "Ambientato in un mondo dove l'umanità ha scoperto l'esistenza di una nuova specie di animali antropomorfi chiamati "beastkin", la storia racconta le avventure di Michiru Kagemori, una studentessa improvvisamente trasformatasi in un animale. Spaventata, la ragazza scappa nella città di Anima, un centro abitato costruito per ospitare la sua nuova specie. Qui Michiru incontra Shirou Ogami, un licantropo che odia profondamente gli umani, ed inizia ad investigare per scoprire le cause della sua trasformazione".

