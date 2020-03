BNA: Brand New Animal si è mostrato in un ricco trailer

Attraverso il sito web ufficiale dedicato a BNA: Brand New Animal, nuova e attesissima produzione anime a cui stanno attualmente lavorando i capaci ragazzi dello Studio Trigger, è stato finalmente pubblicato un ricco video promozionale dedicato alla serie attraverso il quale è possibile visionare varie scene dell'opera.

Inoltre, il video si caratterizza per l'utilizzo dell'opening theme dell'anime, intitolata "Ready to" e realizzata da Sumire Morohoshi, la voce di Michiru Kagemori. L'occasione è stata inoltre sfruttata per far sapere che l'ending theme della produzione sarà intitolata "Night Running" e sarà realizzata dal musicista elettronico AAAMYYY.

In realtà, Brand New Animal era già stato svelato in un primo trailer attraverso il quale era stato ufficializzata l'uscita della produzione, fissata per il 21 marzo 2020 su Netflix Japan. Non sono invece state fornite dichiarazioni per il mercato occidentale, il che fa pensare che tutti noi dovremo probabilmente attendere un po' più di tempo.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata nel XXI° secolo, quando l'umanità ha scoperto l'esistenza di animali antropomorfi, esseri tra cui figura anche Michiru, ragazzina che in una giornata come tante altre si è infatti trasformata in un tanuki. Spaventata dall'accaduto, la giovane fugge così ad Anima City, metropoli costruita per la popolazione dei semi-umani. In questo mondo estraneo e ricco d'insidie, Michiru si lancerà alla ricerca della verità per capire cosa le sia successo e per scoprire come possa tornare nella sua forma originale.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare anche la nuova key visual dedicata a Brand New Animal che è stata mostrata al pubblico in questi ultimi giorni.